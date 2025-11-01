Databricks Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Viðskiptarekstrarstjóri kjör hjá Databricks eru samtals $235K á year fyrir L6. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)