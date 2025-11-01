Fyrirtækjaskrá
Databricks Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Viðskiptarekstrarstjóri kjör hjá Databricks eru samtals $235K á year fyrir L6. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$196K - $237K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$181K$196K$237K$252K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Databricks er árleg heildarlaun upp á $252,300. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Databricks fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $180,525.

