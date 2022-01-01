Fyrirtækjaskrá
Danaher
Danaher Laun

Launasvið Danaher eru frá $36,717 í heildarbótum á ári fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í neðri enda til $218,500 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Danaher. Síðast uppfært: 8/12/2025

$160K

Vörustjóri
Median $219K
Vélaverkfræðingur
Median $115K
Endurskoðandi
$217K

Lífvísindaverkfræðingur
$88.3K
Viðskiptagreinir
$106K
Viðskiptaþróun
$137K
Gagnavísindastjóri
$149K
Gagnavísindamaður
$195K
Fjármálagreinir
$151K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$64.9K
Mannauðsmál
$142K
Upplýsingatæknifræðingur
$72K
Markaðsmál
$199K
Ljósfræðiverkfræðingur
$181K
Vöruhönnuður
$141K
Verkefnastjóri
$115K
Sala
$78.3K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$36.7K
Lausnarhönnuður
$60.1K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Danaher eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Danaher er Vörustjóri með árlegum heildarbótum upp á $218,500. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Danaher er $137,460.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Danaher

