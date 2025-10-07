D2L Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Waterloo Region

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Waterloo Region hjá D2L eru á bilinu CA$94.7K á year fyrir L2 til CA$143K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Waterloo Region er samtals CA$104K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka D2L. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
