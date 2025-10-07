Fyrirtækjaskrá
CyberArk
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Devóps Verkfræðingur

  • Israel

CyberArk Devóps Verkfræðingur Laun á Israel

Miðgildi Devóps Verkfræðingur launapakka in Israel hjá CyberArk er samtals ₪203K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CyberArk. Síðast uppfært: 10/7/2025

Miðgildi launa
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Samtals á ári
₪203K
Stig
L4
Grunnlaun
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bónus
₪9.3K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá CyberArk?

₪160K

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá CyberArk eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Devóps Verkfræðingur hjá CyberArk in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪431,991. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CyberArk fyrir Devóps Verkfræðingur hlutverkið in Israel er ₪174,715.

