CVS Health Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá CVS Health eru á bilinu $112K á year fyrir L1 til $197K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $121K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
Software Engineer(Byrjendaþrep)
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
Senior Software Engineer I
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
Senior Software Engineer II
$140K
$129K
$0
$11K
L4
Lead Software Engineer
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Hvað eru starfsþrep hjá CVS Health?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá CVS Health in United States er árleg heildarlaun upp á $197,067. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CVS Health fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $123,000.

