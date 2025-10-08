CVS Health Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá CVS Health eru á bilinu $112K á year fyrir L1 til $197K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $121K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
