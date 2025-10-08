CVS Health Notendaupplifunarhönnuður Laun

Notendaupplifunarhönnuður kjör in United States hjá CVS Health eru á bilinu $120K á year fyrir Product Designer til $140K á year fyrir Senior Product Designer II. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $145K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
