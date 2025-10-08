CVS Health Health Informatics Laun á New York City Area

Health Informatics kjör in New York City Area hjá CVS Health eru á bilinu $141K á year fyrir Data Scientist til $282K á year fyrir Lead Director. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $165K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
