CVS Health Health Informatics Laun á Greater Chicago Area

Health Informatics kjör in Greater Chicago Area hjá CVS Health eru á bilinu $127K á year fyrir Data Scientist til $153K á year fyrir Senior Data Scientist I. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Chicago Area er samtals $138K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
