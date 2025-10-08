CVS Health Health Informatics Laun

Health Informatics kjör in United States hjá CVS Health eru á bilinu $137K á year fyrir Data Scientist til $286K á year fyrir Lead Director. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $164K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CVS Health. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
