Cvent Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Cvent eru samtals $164K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $161K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cvent. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
