Cvent Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Cvent eru á bilinu $105K á year fyrir Software Engineer I til $163K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $114K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cvent. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
