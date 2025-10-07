Fyrirtækjaskrá
Cvent Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Northern Virginia Washington DC

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Northern Virginia Washington DC hjá Cvent eru á bilinu $106K á year fyrir Software Engineer I til $157K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Northern Virginia Washington DC er samtals $108K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cvent. Síðast uppfært: 10/7/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
(Byrjendaþrep)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Skoða 1 Fleiri þrep
Hvað eru starfsþrep hjá Cvent?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hjá Cvent in Northern Virginia Washington DC er árleg heildarlaun upp á $164,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cvent fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Northern Virginia Washington DC er $109,000.

