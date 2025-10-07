Cvent Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Cvent eru á bilinu ₹1.97M á year fyrir Software Engineer II til ₹3.28M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.83M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cvent. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
