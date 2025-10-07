Fyrirtækjaskrá
Cubic Telecom
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Cubic Telecom Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Ireland hjá Cubic Telecom er samtals €57K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cubic Telecom. Síðast uppfært: 10/7/2025

Miðgildi launa
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Samtals á ári
€57K
Stig
L1
Grunnlaun
€57K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cubic Telecom?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hjá Cubic Telecom in Ireland er árleg heildarlaun upp á €88,863. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cubic Telecom fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Ireland er €56,972.

