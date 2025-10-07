Cruise Kerfiverkfræðingur Laun

Kerfiverkfræðingur kjör in United States hjá Cruise eru á bilinu $165K á year fyrir L3 til $520K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $330K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cruise. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Cruise eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.