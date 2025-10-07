Cruise Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Fyrirtækjaskrá
Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Cruise eru á bilinu $223K á year fyrir L3 til $684K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $359K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cruise. Síðast uppfært: 10/7/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
Software Engineer(Byrjendaþrep)
$223K
$149K
$51.1K
$22.4K
L4
Senior Software Engineer I
$324K
$188K
$80.5K
$54.7K
L5
Senior Software Engineer II
$467K
$214K
$206K
$46.5K
L6
Staff Software Engineer
$546K
$252K
$235K
$58.4K
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Cruise eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hjá Cruise in United States er árleg heildarlaun upp á $684,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cruise fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $353,000.

