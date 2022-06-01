Fyrirtækjaskrá
Critical Mass
Critical Mass Laun

Laun hjá Critical Mass eru á bilinu $20,895 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $167,160 fyrir Ráðningaraðili í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Critical Mass. Síðast uppfært: 9/3/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $50.8K
Markaðsmál
Median $68K
Vöruhönnuður
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Viðskiptasérfræðingur
$44.1K
Gagnafræðistjóri
$162K
Gagnafræðingur
$20.9K
Ráðningaraðili
$167K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$87.4K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Critical Mass er Ráðningaraðili at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $167,160. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Critical Mass er $68,717.

