CRISIL Fjármálafræðingur Laun

Miðgildi Fjármálafræðingur launapakka in India hjá CRISIL er samtals ₹1.09M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CRISIL. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Samtals á ári
₹1.09M
Stig
L01
Grunnlaun
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹98.9K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá CRISIL?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálafræðingur hjá CRISIL in India er árleg heildarlaun upp á ₹7,787,842. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CRISIL fyrir Fjármálafræðingur hlutverkið in India er ₹1,087,588.

