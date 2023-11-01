Fyrirtækjaskrá
Crimson Education
Crimson Education Laun

Launasvið Crimson Education eru frá $49,750 í heildarbótum á ári fyrir Verkefnastjóri í neðri enda til $298,500 fyrir Fjárfestingarbankastjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Crimson Education. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Viðskiptagreinir
$54.8K
Viðskiptaþróun
$65.7K
Fjárfestingarbankastjóri
$299K

Stjórnunarráðgjafi
$66.7K
Verkefnastjóri
$49.8K
Tæknilegur höfundur
$73.2K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Crimson Education is Fjárfestingarbankastjóri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crimson Education is $66,168.

