Cresta Ráðningarfulltrúi Laun

Miðgildi Ráðningarfulltrúi launapakka in Canada hjá Cresta er samtals CA$396K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cresta. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$396K
Stig
L3
Grunnlaun
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Cresta eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Cresta in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$406,005. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cresta fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in Canada er CA$395,539.

