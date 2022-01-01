Fyrirtækjaskrá
CoStar Group
CoStar Group Laun

Laun hjá CoStar Group eru á bilinu $60,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $241,200 fyrir Tækniforritstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá CoStar Group. Síðast uppfært: 10/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Vöruhönnuður
Median $105K

Notendaupplifunarhönnuður

Vörustjóri
Median $130K
Þjónustuver
Median $60K
Markaðsmál
Median $82K
Viðskiptasérfræðingur
$197K
Viðskiptaþróun
$134K
Gagnasérfræðingur
$144K
Fjármálasérfræðingur
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Markaðsrekstur
$61.6K
Sala
$149K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $230K
Tækniforritstjóri
$241K
Áhættufjárfestir
$114K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá CoStar Group eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá CoStar Group er Tækniforritstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $241,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CoStar Group er $132,000.

