Continental Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Hungary hjá Continental eru á bilinu HUF 15.17M á year fyrir Software Engineer til HUF 19.75M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Hungary er samtals HUF 16.75M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Continental. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
