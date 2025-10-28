Fyrirtækjaskrá
Continental
Continental Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Hungary hjá Continental eru á bilinu HUF 15.17M á year fyrir Software Engineer til HUF 19.75M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Hungary er samtals HUF 16.75M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Continental. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
(Byrjendaþrep)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Continental in Hungary er árleg heildarlaun upp á HUF 23,500,421. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Continental fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Hungary er HUF 16,750,059.

