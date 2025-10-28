Continental Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Vörustjóri launapakka in Germany hjá Continental er samtals €78.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Continental. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Samtals á ári
€78.1K
Stig
E13
Grunnlaun
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€1.3K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Continental in Germany er árleg heildarlaun upp á €104,214. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Continental fyrir Vörustjóri hlutverkið in Germany er €76,777.

