Comcast Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Denver And Boulder Area

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in Greater Denver And Boulder Area hjá Comcast eru á bilinu $206K á year fyrir L4 til $278K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Denver And Boulder Area er samtals $265K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
15%
ÁR 1
15%
ÁR 2
15%
ÁR 3
15%
ÁR 4
40%
ÁR 5
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)
40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)