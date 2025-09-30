Fyrirtækjaskrá
Comcast
Comcast Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Northern Virginia Washington DC

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Northern Virginia Washington DC hjá Comcast eru á bilinu $155K á year fyrir III til $635K á year fyrir Fellow. Miðgildi yearlegrar launapakka in Northern Virginia Washington DC er samtals $170K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer 1
I(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$155K
$131K
$16.4K
$7.8K
Senior Engineer
$183K
$165K
$8.3K
$9.8K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

40%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Comcast in Northern Virginia Washington DC er árleg heildarlaun upp á $635,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Northern Virginia Washington DC er $176,000.

