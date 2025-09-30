Comcast Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá Comcast eru samtals $145K á year fyrir Senior Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Engineer
$145K
$145K
$0
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
15%
ÁR 1
15%
ÁR 2
15%
ÁR 3
15%
ÁR 4
40%
ÁR 5
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)
40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
