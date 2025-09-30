Comcast Vörustjóri Laun á Philadelphia Area

Vörustjóri kjör in Philadelphia Area hjá Comcast eru á bilinu $144K á year fyrir L3 til $479K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Philadelphia Area er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ÁR 1
15%
ÁR 2
15%
ÁR 3
15%
ÁR 4
40%
ÁR 5
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)
40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)