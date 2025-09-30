Fyrirtækjaskrá
Comcast
  • Laun
  • Markaðsmál

  • Öll Markaðsmál laun

  • Philadelphia Area

Comcast Markaðsmál Laun á Philadelphia Area

Miðgildi Markaðsmál launapakka in Philadelphia Area hjá Comcast er samtals $225K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Comcast
Marketing
Philadelphia, PA
Samtals á ári
$225K
Stig
Director
Grunnlaun
$155K
Stock (/yr)
$40K
Bónus
$30K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Comcast?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

40%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Markaðsmál at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Markaðsmál role in Philadelphia Area is $225,000.

