Comcast Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in Austria hjá Comcast er á bilinu €44.1K til €64.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/23/2025
Meðaltal heildarlauna
15%
ÁR 1
15%
ÁR 2
15%
ÁR 3
15%
ÁR 4
40%
ÁR 5
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)
15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)
40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)