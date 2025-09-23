Fyrirtækjaskrá
Comcast
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Stjórnunarráðgjafi

  • Öll Stjórnunarráðgjafi laun

Comcast Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in Austria hjá Comcast er á bilinu €44.1K til €64.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

€50.6K - €57.7K
Austria
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

€142K

Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

40%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Comcast in Austria er árleg heildarlaun upp á €64,262. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in Austria er €44,112.

