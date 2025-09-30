Fyrirtækjaskrá
Comcast
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Fjármálasérfræðingur

  • Öll Fjármálasérfræðingur laun

  • Philadelphia Area

Comcast Fjármálasérfræðingur Laun á Philadelphia Area

Miðgildi Fjármálasérfræðingur launapakka in Philadelphia Area hjá Comcast er samtals $93.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Comcast
Sr Financial Analyst
Philadelphia, PA
Samtals á ári
$93.1K
Stig
-
Grunnlaun
$85K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$8.1K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Comcast?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

40%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Fjármálasérfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálasérfræðingur hjá Comcast in Philadelphia Area er árleg heildarlaun upp á $132,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir Fjármálasérfræðingur hlutverkið in Philadelphia Area er $88,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Comcast

Tengd fyrirtæki

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði