Fyrirtækjaskrá
Comcast
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Endurskoðandi

  • Öll Endurskoðandi laun

Comcast Endurskoðandi Laun

Meðaltal Endurskoðandi heildarlauna in United States hjá Comcast er á bilinu $74.7K til $106K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Comcast. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

$84.6K - $96.3K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Endurskoðandi innsendingarnars hjá Comcast til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

40%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 5th-ÁR (40.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU + Options

Hjá Comcast eru RSU + Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Endurskoðandi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Tækniendurskoðandi

Algengar spurningar

Самый высокий пакет вознаграждения для Endurskoðandi в Comcast in United States составляет $106,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Comcast для позиции Endurskoðandi in United States составляет $74,700.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Comcast

Tengd fyrirtæki

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði