Color Laun

Launasvið Color eru frá $114,425 í heildarbótum á ári fyrir Gagnagreinir í neðri enda til $278,600 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Color. Síðast uppfært: 8/23/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $220K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Ráðningarfulltrúi
Median $148K
Viðskiptagreinir
$144K

Gagnagreinir
$114K
Gagnavísindamaður
Median $171K
Vöruhönnuður
$134K
Vörustjóri
$206K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$279K
Tæknileg verkefnastjóri
$236K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Color is Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Color is $171,000.

