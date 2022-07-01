Collectors Laun

Fyrirtækjaskrá
Laun hjá Collectors eru á bilinu $149,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Tækniforritstjóri í neðri kantinum til $450,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Collectors. Síðast uppfært: 10/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $179K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $450K
Markaðsmál
$201K

Vörustjóri
$294K
Tækniforritstjóri
$149K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Collectors eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Collectors is Hugbúnaðarverkfræðistjóri with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

