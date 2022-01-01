Fyrirtækjaskrá
Collective Health
Collective Health Laun

Laun hjá Collective Health eru á bilinu $65,325 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $502,500 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Collective Health. Síðast uppfært: 10/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $195K
Vörustjóri
Median $138K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $250K

Viðskiptarekstrarstjóri
$97.5K
Viðskiptasérfræðingur
$65.3K
Gagnasérfræðingur
$88.4K
Gagnafræðingur
$124K
Fjármálasérfræðingur
$149K
Vöruhönnuður
$170K
Sala
$503K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Collective Health eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Collective Health er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $502,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Collective Health er $143,625.

