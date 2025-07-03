Fyrirtækjaskrá
Codete
Codete Laun

Miðgildi launa hjá Codete er $87,921 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Codete. Síðast uppfært: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $87.9K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Codete er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $87,921. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Codete er $87,921.

Önnur úrræði

