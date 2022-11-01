Fyrirtækjaskrá
CodeMettle
CodeMettle Laun

Laun hjá CodeMettle eru á bilinu $79,600 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $120,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá CodeMettle. Síðast uppfært: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $120K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
$79.6K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá CodeMettle er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $120,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CodeMettle er $99,800.

