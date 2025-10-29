Fyrirtækjaskrá
CMR Surgical
CMR Surgical Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United Kingdom hjá CMR Surgical er samtals £50.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CMR Surgical. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£50.3K
Stig
-
Grunnlaun
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá CMR Surgical?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá CMR Surgical in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £86,440. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CMR Surgical fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United Kingdom er £46,414.

