Fyrirtækjaskrá
Clickhouse
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Clickhouse Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Clickhouse. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

€131K - €152K
Germany
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€121K€131K€152K€169K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Hugbúnaðarverkfræðingur innsendingarnar hjá Clickhouse til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Clickhouse eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Clickhouse in Germany er árleg heildarlaun upp á €169,174. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Clickhouse fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Germany er €120,838.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Clickhouse

Tengd fyrirtæki

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • PayPal
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði