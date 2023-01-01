Fyrirtækjaskrá
Clickhouse
Clickhouse Laun

Miðgildi launa hjá Clickhouse er $234,375 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Clickhouse. Síðast uppfært: 9/7/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $234K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Clickhouse eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Clickhouse adalah $234,375.

