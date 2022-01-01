Fyrirtækjaskrá
ClearTax
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

ClearTax Laun

Launasvið ClearTax eru frá $11,907 í heildarbótum á ári fyrir Viðskiptagreinir í neðri enda til $103,809 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ClearTax. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $16.8K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Viðskiptagreinir
$11.9K
Viðskiptaþróun
$19.8K
Vöruhönnuður
$30.7K
Verkefnastjóri
$13K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá ClearTax eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

Il ruolo più pagato segnalato in ClearTax è Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar con una compensazione totale annuale di $103,809. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in ClearTax è di $27,941.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir ClearTax

Tengd fyrirtæki

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði