CLEAResult
CLEAResult Laun

Launasvið CLEAResult eru frá $75,117 í heildarbótum á ári fyrir Vélaverkfræðingur í neðri enda til $169,150 fyrir Lausnarhönnuður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá CLEAResult. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Stjórnunarráðgjafi
$149K
Vélaverkfræðingur
$75.1K
Verkefnastjóri
$81.6K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$156K
Lausnarhönnuður
$169K
Tæknileg verkefnastjóri
$153K
The highest paying role reported at CLEAResult is Lausnarhönnuður at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAResult is $150,960.

