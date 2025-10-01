CLEAR Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in New York City Area hjá CLEAR eru á bilinu $217K á year fyrir Software Engineer II til $353K á year fyrir Staff Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $223K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CLEAR. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ÁR 1
30%
ÁR 2
50%
ÁR 3
Hjá CLEAR eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
30% ávinst á 2nd-ÁR (30.00% árlega)
50% ávinst á 3rd-ÁR (50.00% árlega)
