CLEAR Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá CLEAR er samtals ₹1.84M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CLEAR. Síðast uppfært: 10/1/2025
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ÁR 1
30%
ÁR 2
50%
ÁR 3
Hjá CLEAR eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
30% ávinst á 2nd-ÁR (30.00% árlega)
50% ávinst á 3rd-ÁR (50.00% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil