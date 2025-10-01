Fyrirtækjaskrá
CLEAR Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá CLEAR er samtals ₹1.84M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CLEAR. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹1.84M
Stig
Software Engineer I
Grunnlaun
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá CLEAR?

₹13.95M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,616þ+ (stundum ₹2,6160þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

30%

ÁR 2

50%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá CLEAR eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 30% ávinst á 2nd-ÁR (30.00% árlega)

  • 50% ávinst á 3rd-ÁR (50.00% árlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá CLEAR in India er árleg heildarlaun upp á ₹7,927,480. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CLEAR fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,836,238.

