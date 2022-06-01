CLEAR Laun

Launasvið CLEAR eru frá $6,651 í heildarbótum á ári fyrir Sala í neðri enda til $418,000 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá CLEAR. Síðast uppfært: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
20%
ÁR 1
30%
ÁR 2
50%
ÁR 3
Hjá CLEAR eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:
20% er hlotið í 1st-ÁR (20.00% árlega)
30% er hlotið í 2nd-ÁR (30.00% árlega)
50% er hlotið í 3rd-ÁR (50.00% árlega)
