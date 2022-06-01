CLEAR Laun

Fyrirtækjaskrá
Launasvið CLEAR eru frá $6,651 í heildarbótum á ári fyrir Sala í neðri enda til $418,000 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá CLEAR. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $418K
Vöruhönnuður
Median $188K

Vörustjóri
Median $250K
Tæknileg verkefnastjóri
Median $200K
Rekstrarstjóri
$72.4K
Þjónustusvið
$42K
Gagnavísindamaður
$201K
Markaðsmál
$121K
Ráðningarfulltrúi
$191K
Sala
$6.7K
Netöryggissérfræðingur
$113K
Úthlutunaráætlun

20%

ÁR 1

30%

ÁR 2

50%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá CLEAR eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 20% er hlotið í 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 30% er hlotið í 2nd-ÁR (30.00% árlega)

  • 50% er hlotið í 3rd-ÁR (50.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá CLEAR er Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar með árlegum heildarbótum upp á $418,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá CLEAR er $191,453.

