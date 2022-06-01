Fyrirtækjaskrá
Clear Capital
Clear Capital Laun

Launasvið Clear Capital eru frá $44,880 í heildarbótum á ári fyrir Þjónustusvið í neðri enda til $150,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Clear Capital. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $150K
Viðskiptagreinir
$64.3K
Þjónustusvið
$44.9K

Vörustjóri
$141K
Tæknileg verkefnastjóri
$137K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Clear Capital er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegum heildarbótum upp á $150,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Clear Capital er $136,554.

