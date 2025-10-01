Fyrirtækjaskrá
Clarivate Analytics
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Bengaluru

Clarivate Analytics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Clarivate Analytics er samtals ₹1.25M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Clarivate Analytics. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹1.25M
Stig
L1
Grunnlaun
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Clarivate Analytics?

₹13.95M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,616þ+ (stundum ₹2,6160þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Clarivate Analytics in Greater BengaluruHugbúnaðarverkfræðingur职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹2,162,186。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Clarivate Analytics in Greater BengaluruHugbúnaðarverkfræðingur职位的年度总薪酬中位数为₹1,009,902。

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Clarivate Analytics

Tengd fyrirtæki

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði