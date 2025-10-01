Fyrirtækjaskrá
Clari Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in San Francisco Bay Area hjá Clari er samtals $272K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Clari. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Samtals á ári
$272K
Stig
M2
Grunnlaun
$272K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
9 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Clari?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Clari eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Clari eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Clari in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $422,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Clari fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in San Francisco Bay Area er $263,500.

