Cityblock Health Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Cityblock Health er samtals $173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cityblock Health. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Samtals á ári
$173K
Stig
L2
Grunnlaun
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cityblock Health?

$160K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Cityblock Health in United States er árleg heildarlaun upp á $193,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cityblock Health fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $173,000.

