CitiusTech Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá CitiusTech eru samtals $87K á year fyrir Software Engineer I. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $86K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CitiusTech. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
