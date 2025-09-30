Citadel Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United Kingdom

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United Kingdom hjá Citadel eru á bilinu £197K á year fyrir L1 til £300K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £286K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
